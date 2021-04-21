Bakan Akar: TSK, milletinin emrinde, görevinin başındadır
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Bakan Akar: TSK, milletinin emrinde, görevinin başındadır

Bakan Akar: TSK, milletinin emrinde, görevinin başındadır
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bakan Akar: TSK, milletinin emrinde, görevinin başındadırMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı televizyon programındaki sözlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır" dedi.

Bakan Akar: TSK, milletinin emrinde, görevinin başındadır

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın katıldığı televizyon programındaki sözlerine ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerini değerlendirdi. Altay'ın merhum Başbakan Adnan Menderes ile ilgili benzetmesine tepki gösteren Bakan Akar, şunları söyledi: "Birçok kez bireysel ve kurumsal olarak ifade ettiğimiz gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, 'ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı' içinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu yoğun faaliyet döneminde Mehmetçiğin ve TSK mensuplarının moral ve motivasyona ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır."

Görüntü dökümü:

- Bakan Akar'ın açıklaması

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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