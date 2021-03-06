Bakan Akar TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti

Bakan Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti. Bakan Akar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesini Türkiye'nin bildirdiği sınırlara saygılı olarak yapmasına ilişkin, "Bu çok önemli bir gelişme bunun devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı