Bakan Akar TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti
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Bakan Akar TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti

06.03.2021 19:10 | Son Güncelleme: 06.03.2021 19:24

Bakan Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti.

Bakan Akar beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti. Bakan Akar, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ihalesini Türkiye'nin bildirdiği sınırlara saygılı olarak yapmasına ilişkin, "Bu çok önemli bir gelişme bunun devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Bakan Akar TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti
Bakan Akar TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti
Bakan Akar TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti
Bakan Akar TSK Komuta Kademesi ile Mavi Vatan Tatbikatı'nı takip etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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