Bakan Akar: TSK dünyada az sayıda ordunun edinebileceği yüksek teknolojiye sahip

TÜRKİYE'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tsk artık dünyada çok az sayıda ordunun edinebileceği yüksek teknolojili avantajlara kavuşmuştur. Savunma Sanayi kuruluşumuzun sahip olduğu nitelikli insan kaynağı ve oluşturduğu ekosistem ille geldiğimiz seviye gerçekten gurur vericidir" dedi.

Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı başladı. Fuarda 480'e yakın firmanın geliştirdiği teknolojiler sergileniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında konuştu ardından fuarı gezdi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in ev sahipliği yaptığı fuar 13 Kasım'a kadar hibrit olarak gerçekleştirilecek, 15 Kasım'da sanal fuara dönüşecek.

"TSK ARTIK DÜNYADA ÇOK AZ ORDUNUN EDİNEBİLECEĞİ YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP"

"TÜRK SAVUNMA SANAYİ'NİN GÜCÜNÜ DÜNYAYA TAŞIMA YOLUNDAYIZ"