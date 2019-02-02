Bakan Akar: "Teröristlerin ve Destekçilerinin Hiçbir Kurtuluşu Yok. Bunlarla Mücadelemiz Devam...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Teröristlerin ve destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Bu mücadelenin sonuna kadar devam edecek, bu mücadelenin sonuna kadar gitmesini sağlayacağız, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile dün akşam saatlerinde Şırnak'a gitti. Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Vali Mehmet Aktaş, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılanan Bakan Akar, buradan Silopi'ye geçti. Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Kışlası'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Akar, harekat merkezinde brifing alarak, bölgedeki birliklerin komutanlarıyla görüştü. Akar ve Orgeneral Dündar sınırın sıfır noktasında komandolarla da bir araya geldi.

Ülkenin hak ve menfaatleriyle vatan topraklarını korumak, egemenlik ve bağımsızlığını sürdürmek için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Akar, hazırlıkların tamamlandığını, yeri ve zamanı geldiğinde faaliyetlerin icra edileceğini bildirdi. Akar, "Gece-gündüz, yaz-kış, yağmur-çamur demeden büyük fedakarlıklarla bugünlere geldik. Yapılan çalışmaların her biri milletimizin hafızasına, tarihimize altın harflerle kazındı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çevresinde ciddi belirsizliklerin, istikrarsızlıkların olduğunu belirten Akar, "Herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm birimleri olarak hazırlıklarımızı en üst seviyede yapmak durumundayız" dedi.

Terörle mücadelede yoğun bir dönemin yaşandığını, geçmişte olduğu gibi önemli başarıların sağlandığını aktaran Akar, 24 Temmuz 2015'te başlayan yeni safhanın kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Bakan Akar, teröristlerin 'ulaşılamaz', 'girilemez' dediği yerlere tek tek girildiğini, o bölgelerin ve inlerinin hainlerden temizlendiğini söyleyerek, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında sağlanan başarıları anlattı.

Akar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ülkemizde Doğu'da, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde büyük ölçüde vatanımızı teröristlerden temizlemiş bulunuyoruz. Bunların bir kısmı Irak'ın kuzeyine, bir kısmı Suriye'nin kuzeyine gitti. Kimi adını, kimi soy adını değiştirdi, kimine 'YPG', kimine 'PYD' dediler, çeşitli isimler altında anılmaya başladılar ama biz biliyoruz ki bunun aslı, esası terörist PKK. Bizim buradaki mücadelemiz bir taraftan FETÖ ile diğer taraftan PKK ve onun değişik isimlerle adlandırılan teröristleriyle ve DEAŞ ile. Bu mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor."

"Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz söz konusu değil"

Bunlar yapılırken Mehmetçik'in teröristlerle masum vatandaşları çok iyi bir şekilde birbirinden ayırdığını, çevreye, tarihi, dini yapılara zarar vermediğini belirten Akar, "Sadece ve sadece teröristle mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz" dedi.

Tek hedeflerinin teröristler olduğunu vurgulayan Akar, "Bizim yaptığımız çalışmaların tek hedefi var, teröristler. Ülkemize, milletimize, hudutlarımıza risk, tehdit ve tehlike teşkil eden teröristler. Bunların etkisiz hale getirilmesi için mücadelemiz devam ediyor. Hiçbir şekilde etnik, dini, mezhepsel bir ayrım söz konusu değil. Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz söz konusu değil. İster ülkemizde, ister Suriye'de ister Irak'ta bizim hedefimiz teröristler. Karşımızda teröristler var, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için çalışıyoruz. İnşallah en son teröristi de etkisiz hale getirip ülkemizin, hudutlarımızın güvenliğini hep birlikte temin edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Faaliyetlerin başarıya ulaşmasında en büyük başarının şehitlerin ve gazilere ait olduğunu kaydeden Akar, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstermişlerdir. Başarıların gerçek sahibi onlardır. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak şehitlerimizin, gazilerimizin tek damla kanını dahi yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız, bundan da kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

"Geçtiğimiz günlerde Suri Üs Bölgesi'ne yönelik teröristler bir provokasyona giriştiler"

Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik çalışmaların devam ettiğine değinen Akar, "Bu çalışmalarla ilgili ABD ve Rusya başta olmak üzere çeşitli seviyelerde faaliyetler sürüyor" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı heyetinin Rusya'ya giderek temaslarda bulunduğunu hatırlatan Bakan Akar, şöyle konuştu:

"Çalışmalar sırasında ABD'liler geldi, gitti, bizden heyetler gidip geliyor. Ayrıca Ruslarla yapılan çalışmalarımız var. Bütün bunların sonunda gerçekten tarafların Türkiye'nin tezlerine, Türk Silahlı Kuvvetlerinin taleplerine yaklaştığını da büyük bir memnuniyetle görüyoruz. Biz başta Suriye ve Irak olmak üzere tüm komşularımızın toprak ve siyasi bütünlüğüne saygılıyız. Bizim derdimizin teröristler olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Suri Üs Bölgesi'ne yönelik teröristler bir provokasyona giriştiler. Oradaki insanları tahrik, provoke ettiler, onların arasına sivil kıyafetlerle karıştılar ve bir şekilde oradaki üs bölgemize bir teşebbüste bulundular. Oradaki askerimizin sabırlı, metin, akıllı davranışlarıyla bu provokasyon boşa çıkarıldı. Zaten bu tür eylemler tamamen beyhude eylemlerdir. Bu şekildeki provokasyonlarla teröristlerin bir yere varamayacakları açıktır. Bunların hepsi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da önlendi, önlenmeye devam edecek. Erbil yönetiminin de olaylar sırasında ve sonrasında aldığı tedbirleri, olaya yaklaşım şeklini de memnuniyetle izlemekteyiz. Fakat, teröristlerin ve teröristlerin destekçilerinin hiçbir kurtuluşu yok. Bunlarla mücadelemiz devam edecek. Bölgede hiçbir şekilde durmak yok. Bu mücadelenin sonuna kadar devam edecek, bu mücadelenin sonuna kadar gitmesini sağlayacağız, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğiz."

Terör örgütünün başındaki terör ağalarının çıkmaz bir yolda olduklarını gördüğünü, alttakilerin de bunları anlaması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin çalışmalarıyla terör örgütünün tamamen etkisiz hale getirileceğini aktaran Akar, "Biz vatanımızın, milletimizin huzuru ve güvenliği için uğraşıyoruz. Diğer taraftan da bu çalışmalarla özellikle Suriye'deki teröristlerin bölgeden temizlenmesiyle Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizin de bir an önce rahat, huzur, güven içinde ülkelerine, evlerine dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz"

Arazide operasyonel ve istihbari konuların yoğun şekilde uygulandığını, yerli üretim en modern araç ve gereçlerin kullanıldığını ayrıca uluslararası çerçevede çeşitli temasların da devam ettiğini söyleyen Akar, "Bunların sonucu olarak da çok şükür hem arazide operasyonel olarak hem de masada diplomasi olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Böylece ülkemizin, asil milletimizin hakkını, hukukunu koruyup, kollayıp savunma imkanı buluyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA