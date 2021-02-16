Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)

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TBMM Genel Kurul Salonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunda, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı.

TBMM Genel Kurul Salonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunda, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı. (3)

Akar: "Irak'ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir"

Akar: "Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor"

Akar: "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

Akar: (Gara'daki operasyon) Özel Kuvvet personeli tarafından iki teröriste tekrar teslim olun çağrıları yaptırıldı, çıkan olmadı. İçeriden ateşle karşılık verildi"

Akar: "Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı