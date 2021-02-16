Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)
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Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)

16.02.2021 16:44 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:50

TBMM Genel Kurul Salonu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunda, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı.

TBMM Genel Kurul Salonu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM Genel Kurulunda, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı ile Pençe Kartal-2 Harekatı konusunda bilgilendirme yaptı. (3)

Akar: "Irak'ın kuzeyinde, varlığını sürdürmeye çalışan PKK'ya karşı operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir"

Akar: "Pençe Kartal-2 kara desteği olmadan 35 km. derinlikte icra edildi. Kritik ve önemli operasyon, nitelik olarak diğerlerinden farklılık gösteriyor"

Akar: "Dost ve müttefiklerimizle koordine edilerek yapılan harekat öncesinde hedefler özenle seçilmiş, harekatın planlaması ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir."

Akar: (Gara'daki operasyon) Özel Kuvvet personeli tarafından iki teröriste tekrar teslim olun çağrıları yaptırıldı, çıkan olmadı. İçeriden ateşle karşılık verildi"

Akar: "Operasyon, kahraman personelimiz tarafından güvenlik tedbirleri alınarak çok zor şartlar altında, her ülkenin yapamayacağı şekilde icra edildi."

Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)
Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)
Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)
Bakan Akar, terör örgütü PKK'nın Gara'daki katliamı hakkında Mecliste bilgilendirme yaptı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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