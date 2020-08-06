Bakan Akar, TEMAD Başkanı Ürgen'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Gürgen'i kabul etti.
06.08.2020 21:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:12
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Gürgen'i kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkanı Hamza Gürgen ve Genel Başkan Yardımcısı Fazıl Gürler'i kabul etti. Bakan Hulusi Akar, görüşmede TEMAD faaliyetleri hakkında bilgi aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA