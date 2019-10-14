Bakan akar: tel abyad, resulayn kontrol altında (3)

14.10.2019 20:30

SEMİH YALÇIN İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Bakan Akar, CHP'nin ardından MHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Akar, rahatsızlığı nedeniyle 21 gün ara verdiği mesaisine bu sabah genel merkeze gelerek başlayan ve öğleden sonra 13.40 sıralarında tekrar evinde istirahate çekilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye vekalet eden Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ile görüştü. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Bakan Akar, Devlet Bahçeli'nin rahatsızlığı nedeniyle Genel Başkan Yardımcısıyla görüştüğünü belirterek, "Diğer yerlerde olduğu gibi karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Gelişen durumlarla alakalı, harekatla alakalı kendilerine bilgi sunduk. Sayın Genel Başkana geçmiş olsun dileklerimizi, acil şifalar dileklerimizi sunduk. Faaliyetler yoğun bir şekilde devam etmekte. Gerçekten yüksek bir moralle TSK mensupları kendilerine düşen görevi komuta katı bir taraftan, arazideki personelimiz bir taraftan büyük bir mücadele içindeyiz. Ülkemize ve milletimize layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'ETNİK VE DİNİ ORJİNE BAKMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'Milletten aldıkları güç, güven, dua ve sevginin kendilerine büyük bir moral olduğunu ifade eden Akar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sadece milletimiz değil, aynı zamanda Suriye tarafındaki kardeşlerimizin de sevgi gösterisinde bulunmaları arkadaşlarımızı ziyadesiyle memnun ediyor, bizim moralimizi, motivasyonumuzu son derece yükseltiyor. Bu teröristlerle mücadelemiz devam edecek ve inşallah asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Orada terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi müteaddit defalar söyledik, tekrarlıyoruz, buna asla müsaade etmeyeceğiz. Orada bir güvenli bölge kurulması için gayret gösteriyoruz. Güvenli bölge kurulduğu zaman hem ülkemiz için hem de komşumuz Suriyeli kardeşlerimiz için önemli gelişme olacak. Bir taraftan hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlarken diğer taraftan da yerinden yurdundan edilmiş olan Suriyeli kardeşlerimizin güven içinde evlerine ve topraklarına dönmelerini mümkün kılacağız. Biz bunu yaparken hiçbir şekilde hiçbir etnik, hiçbir dini, hiçbir mezhepsel orjine bakmamız asla ve kat'a söz konusu değildir. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimiz buna manidir. Bu şekilde bizim farklı bir uygulama yapmamız mümkün değil."'RUSYA SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞTÜM'Bakan Akar, harekat konusunda ABD ile yakın koordinasyon içinde olduklarını, Rusya ile de görüştüklerini söyledi. MHP'ye gelmeden önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi yaptığını bildiren Akar, "Bir taraftan sivillerin zarar görmemesi için tedbir alırken, diğer tarafta bölgedeki koalisyon güçleriyle başta Amerika olmak üzere yakın koordinasyon içindeyiz. Dolayısıyla oradaki mevcut olan Amerikan ve koalisyon personeline zarar gelmemesi için her türlü tedbir alınmış bulunmakta, onlarla sıkı bir iş birliği içindeyiz. Ayrıca Rusya ile de çeşitli görüşmelerimiz oluyor. Bugün buraya gelmeden önce Rus Savunma Bakanı Sayın Sergey Şoygu ile bir görüşmemiz oldu. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduk. Faaliyetlerin koordinasyonu için, faaliyetlerin uygun bir şekilde gelişmesi için yapılması gerekenleri karşılıklı görüştük. Yapıcı bir görüşmeydi. Önümüzdeki günlerde bu görüşmelere devam edeceğiz" dedi.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA