Bakan Akar, TCG Oruçreis'te görevli kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutladı
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Bakan Akar, TCG Oruçreis'te görevli kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutladı

06.03.2021 22:06 | Son Güncelleme: 06.03.2021 22:10
Bakan Akar, TCG Oruçreis'te görevli kadın personelin Kadınlar Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın sancak gemisi TCG Oruçreis'te görevli kadın personel ile bir araya gelerek onların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın sancak gemisi TCG Oruçreis'te görevli kadın personel ile bir araya gelerek onların Kadınlar Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tatbikatın sancak gemisi TCG Oruçreis'te görevli kadın personel ile bir araya gelerek onların Kadınlar Günü'nü kutladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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