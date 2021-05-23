Bakan Akar: "(TCG Anadolu) Ana vatandan çok daha uzak yerlerdeki hak ve menfaatlerimizle, bölge ve dünya barışı ile alakalı, dost ve kardeş...

Bakan Akar: "(TCG Anadolu) Ana vatandan çok daha uzak yerlerdeki hak ve menfaatlerimizle, bölge ve dünya barışı ile alakalı, dost ve kardeş ülkelerle, müttefiklerimizle olan münasebetlerimiz konusundaki vazifelerimizde bize büyük bir yarar sağlayacak.