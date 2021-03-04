Bakan Akar, Tatvan'da askeri helikopterin düşmesine ilişkin 8. Kolordu Komutanlığında bilgi alıyor
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Bakan Akar, Tatvan'da askeri helikopterin düşmesine ilişkin 8. Kolordu Komutanlığında bilgi alıyor

04.03.2021 23:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 23:04
Bakan Akar, Tatvan'da askeri helikopterin düşmesine ilişkin 8. Kolordu Komutanlığında bilgi alıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin 8. Kolordu Komutanlığında bilgi alıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin 8. Kolordu Komutanlığında bilgi alıyor.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Elazığ Havalimanı'nda Vali Erkaya Yırık ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, 8. Kolordu Komutanlığına geçti.

Bakan Akar, burada yetkililerden askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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