Bakan Akar, Tacikistan'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan'daki temaslarını tamamlamasının ardından Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kırgızistan Savunma Bakanı Tuğgeneral Taalaybek Omuraliev'in resmi daveti üzerine gittiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilmişti. Kırgızistan'daki temaslarını tamamlayan Bakan Akar, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye geldi. Havalimanında Tacikistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Abdulhoşim Davron Gulomzoda tarafından karşılanan Akar'a Tacik adetlerine uygun olarak yöresel ekmek ikram edildi. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı