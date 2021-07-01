Bakan Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştü.

Bakan Hulusi Akar, Tacikistan Savunma Bakanı Şerali Mirzo'nun resmi davetlisi olarak Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye gitti. Burada Millet Sarayı'na giden Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Rahman tarafından kabul edildi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından Tacikistan ile Türkiye arasındaki başta Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri olmak üzere ortak tarihi, kültürel ve dini bağlara vurgu yapıldığı, savunma, güvenlik ile askeri eğitim ve savunma sanayi konularındaki iş birliğini derinleştirmeye yönelik kararlılığın ifade edildiği ve FETÖ ile mücadelede mevcut yapıcı iş birliğinden duyulan memnuniyetin dile getirildiği öğrenildi. Öte yandan Bakan Akar, Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçiliği'ni de ziyaret ederek, Büyükelçi Emre Zeki Karagöl'den faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Akar ayrıca ülkede yatırım yapan iş insanları ile bir araya geldi. Bakan Akar, 'Somoni Anıtı'nı da ziyaret ederek, çelenk bıraktı.

Bakan Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
Bakan Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
Son dakika haberleri! KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Türkiye garantör ülkedir, tarihten gelen hakları vardır.
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi! Türkiye genelinde eş zamanlı salalar okunacak
Diyanet'ten 15 Temmuz genelgesi! Türkiye genelinde eş zamanlı salalar okunacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Akar, Tacikistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.07.2021 23:40:04. #1.13#

title