Bakan Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi
Bakan Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldiŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Bakan Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi
ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, havayoluyla Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Akar'ın gün içerisinde çeşitli temaslarda bulunacağı öğrenildi. Akar'ın Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması planlanan Akçakale ilçesine gitmesi bekleniyor.