Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu - Haberler
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Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

AA / Kasım Sakallı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi ve karşılanması Milli Savunma Bakanı Akar'ın askerleri selamlaması Milli Savunma Bakanı Akar'ın komutanlardan bilgi alması Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın uçaktan inişi ve karşılanması

Milli Savunma Bakanı Akar'ın askerleri selamlaması

Milli Savunma Bakanı Akar'ın komutanlardan bilgi alması Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Tsk komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu

HATAY (AA) – Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, 6. Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na gitti. Daha sonra Harekat Merkezi'ne geçen Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bu arada ziyaretin Suriye'de Esed rejimi sözde halk meclisinin Hatay'ı ve Türkiye'nin bütünlüğünü hedef alan açıklamalarının ardından yapılması dikkati çekti.

Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

Bakan Akar, Suriye sınır hattında incelemelerde bulundu

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 Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde...

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde...

AA / Kasım Sakallı - Son Dakika Haberleri

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