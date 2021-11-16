Bakan Akar: "Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtları başarıyla...

Bakan Akar: " Suriye'nin kuzeyinde PKK/PYD/YPG ve Deaş gibi terör örgütlerine karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları başarıyla icra edilmiştir. Bu harekatlarda göğüs göğüse mücadele ile 4 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken ülkemizin güneyinde kurulmak istenen terör koridoru da engellenmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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