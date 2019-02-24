Bakan Akar: "Suriye'de Yaşananlar Bizim İçin Bir Beka Meselesidir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'de yaşananların Türkiye için beka meselesi olduğunu söyleyerek, "Münbiç ve Fırat'ın doğusu için hazırlıklarımız tamam. Ordumuz buna hazır" dedi.

Hatay'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen AK Parti mitingde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hiçbir ülkenin toprağında gözleri olmadığını, Suriye'de yaşananların Türkiye için beka meselesi olduğunu belirterek, "Münbiç ve Fırat'ın doğusu için hazırlıklarımız tamam. Ordumuz buna hazır. Ayrıca bölge de daha fazla insani trajedi yaşanmasın diye güvenli bölge tezimizi her fırsatta dile getiriyoruz" dedi. Bakan Akar, "Tarihin yeniden yazılmakta olduğu çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Yüzyıl önce bu millete kefen biçmeye kalkanların çoktan miyadi geçmiş senaryolarına yeni elbiselerin dikildiği günler yaşıyoruz. Küresel paylaşım siteleri günümüzde alfabenin çeşitli harfleri ile saçma sapan isimler taktıkları ve kukla olarak kullandıkları terör örgütleri ile ortaya çıkıyorlar. Ülkemize neşter vurmak isteyenleri çukur operasyonlarında, kazdıkları çukurlara gömdük. Herkes gördü. Bugün girilemez denilen yerlere girdik, ulaşılamaz denilen yerlere ulaştık. Başka hiçbir devletin başaramayacağı Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı harekatı gibi geniş çaplı harekatları icra edip, teröristleri perişan ettik. Türk Silahlı Kuvvetleri, DEAŞ dahil teröristlerle göğüs göğüse çarpışan bölgede ki tek ordu olarak cesaret, azim ve kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir" dedi.

Suriye'de yaşananlara kimsenin kayıtsız kalmalarını beklememeleri gerektiğini belirten Bakan Akar, "Binlerce kilometre öteden terörle mücadele bahanesi ile gelip yerleşmeye çalışanlar 911 kilometrelik sınırımız olan Suriye'de yaşananlara kayıtsız kalmamızı beklemesinler. Bizim hiçbir ülkenin toprağında gözümü yok. Suriye'de yaşananlar bizim için bir beka meselesidir. Münbiç ve Fırat'ın doğusu için hazırlıklarımız tamam. Ordumuz buna hazır. Ayrıca bölge de daha fazla insani trajedi yaşanmasın diye güvenli bölge tezimizi her fırsatta dile getiriyoruz. 3 buçuk milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimizi misafir ediyoruz. Amacımız bölgede kalıcı istikrar ve huzurun sağlanması, insani trajedilerin son bulmasıdır. Türkiye'nin çabaları ile bugün Cerablus, El-bab ve Afrin bugün hiç olmadığı kadar huzurludur. Bu çabalarımız ile bugüne kadar 3 yüz bin Suriyeli ülkelerine dönmüştür. 3 buçuk milyona yakın mülteciye 40 milyar dolar harcama yapan bir ülkeye demokrasi avaresi kesilen haysiyet cellatları çıkmış kendi karanlık geçmişlerine bakmadan bizlere insanlık dersi vermeye kalkıyorlar" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA