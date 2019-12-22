Bakan Akar: "Suriye'de olduğu gibi barış, huzur ve güvenlik sağlanana kadar Libya'da da...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
22.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 22.12.2019 15:45
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA