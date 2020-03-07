Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak
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Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da imzalanan Suriye mutabakatına ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib'de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı"dedi.

07.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:44
Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'da imzalanan mutabakatıyla 15 Mart'ta başlayacak devriyelerin esaslarının belirlenmesi için çalışıldığını ve Rus heyetinde de hafta başında 'ya geleceğini söyledi.


Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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