Bakan Akar: Suriye'de devriyeler 15 Mart'ta başlayacak, Rus heyeti haftaya Ankara'da olacak

07.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 10:44

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da imzalanan Suriye mutabakatıyla 15 Mart'ta başlayacak devriyelerin esaslarının belirlenmesi için çalışıldığını ve Rus heyetinde de hafta başında Ankara'ya geleceğini söyledi.



Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Euronews.com'da Görüntüle