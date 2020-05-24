Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı (2)
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Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı (2)

İSKENDERUN'DA BAHRİYELİLERLE BAYRAMLAŞTIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki bayramlaşmanın ardından beraberindeki komutanlarla birlikte İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na geçti.

Bakan Akar, sınır hattında komandolarla bayramlaştı (2)
24.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:12

İSKENDERUN'DA BAHRİYELİLERLE BAYRAMLAŞTI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerdeki bayramlaşmanın ardından beraberindeki komutanlarla birlikte İskenderun Deniz Üs Komutanlığı'na geçti. Üs Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik tarafından karşılanan Bakan Akar, tören kıtasını selamladıktan sonra TCG Karpaz, TCG Karataş karakol gemileri ve üs komutanlığı personeli ile bayramlaştı. Daha sonra Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görev alan TCG Barbaros firkateynine geçen Bakan Akar, burada da personel ile bayramlaşarak video konferans yöntemiyle Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de görev yapan muharip unsur komutanları ile görüştü. Faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelenin yanı sıra denizde ve havadaki faaliyetlerine de kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Denizlerdeki meselelerimize baktığımızda, biz sadece kendi hak ve hukukumuzu değil, aynı zamanda Kıbrıslı kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumakta kararlıyız. Doğu Akdeniz'de, Ege'de herhangi bir şekilde Türkiye'yi yok sayan bir kararın yaşama şansı yok. Biz bu konuda tamamen ikili anlaşmalardan, uluslararası hukuktan, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız. Biz diyalogla bütün problemlerimizin çözülmesinden yanayız. Bu konuda uluslararası hukuka uygun, barışçıl yönetmelerle siyasi çözümleri arzu ediyoruz. Ancak anlaşmalara, sözleşmelere, mutabakatlara sadık kalmamız demek bir zafiyet değildir. Bizim aynı zamanda hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için de her türlü mücadeleyi yapmaya hazır olduğumuzu söylememiz de tehdit anlamına gelmemektedir. Herkesin bunu bilmesini istiyoruz."'BUNLAR CİDDİ TAHRİKTİR, PROVOKASYONDUR'Son dönemde Ege'de yaşanan bazı olaylara da değinen Bakan Akar, şöyle dedi: "İyi komşuluk ilişkileri konusunda tüm girişimlerimize, anlayışımıza, sabrımıza rağmen son günlerde Ege'de yapılan tacizlerin izahı mümkün değildir. Bunlar çok ciddi tahriktir, provokasyondur. Bunun kendilerine hiçbir yararı yoktur. Bu konuda herkesin aklını başına toplamasının, iki tarafın da menfaatine olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz olayların diyalog ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözülmesi için bugüne kadar her türlü gayreti gösterdik, bundan sonra da aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Bu dönemde Türkiye'ye karşı birçok risk ve tehdit olduğunu ifade eden Bakan Akar, "Bunlara karşı mücadele etmek bizim ana görevimiz. Dolayısıyla bayram, seyran demeden bize düşen görev neyse bunları bugüne kadar yaptık, yine aynı azim ve kararlılıkla yapmaya devam edeceğiz. Şu anda karada, denizde, havada olumlu-olumsuz tüm arazi ve hava koşullarında kendisine verilen görevi hukuk çerçevesinde şeffaf şekilde yapmaya çalışan tüm silahlı kuvvetler mensuplarına da hayırlı, başarılı görevler diliyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Politika Manşet

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