Milli Savunma Bakanı Akar İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı Açıklaması
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Milli Savunma Bakanı Akar İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı Açıklaması

02.11.2020 16:04 | Son Güncelleme: 02.11.2020 16:42

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı Kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Akar, depremin başından bu yana kurtarma çalışmalarında canla başla çalışan ekiplere şükranlarını sundu.

Tüm tedbirlere rağmen sel ve depremlerin önlenemediğini ifade eden Akar, "Mesele bunların olmaması değil, olduktan sonra ne yapmamız gerektiği. Devletimiz, özellikle 1999 depreminden sonra çok büyük dersler çıkardı. Bakanlıklarımız, ilgili kurum ve kuruluşlarımız, etkilerini azaltmak için afetler konusunda gerçekten çok önemli tedbirler aldılar, almaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Akar, Mili Savunma Bakanlığı olarak, depremin başından itibaren Ankara ve bölgede gerekli kriz merkezlerini kurmak suretiyle duruma hakim olduklarını belirtti.

Kurum ve kuruluşlardan gelen taleplerin süratle karşılandığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Silahlı Kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok. Valiliğimiz ve bakanlıklardan gelen talepler neticesinde, uçaklarımız Kayseri, Ankara, Erzurum, Diyarbakır'dan kalkmak suretiyle AFAD timleri başta olmak üzere, personel ve araçların bölgeye nakli konusunda yoğun bir çalışma içinde oldular. Toplam 20 civarında sorti yapıldı. Sayın Valimizin talebi üzerine helikopterlerimizi tahsis etmek suretiyle bölgede keşif uçuşları yapıldı. İHA'larımız burada uçmak suretiyle hasarı yerinde görme ve tedbir geliştirme bakımından yararlı çalışmalar yaptı. Ankara'dan gönderdiğimiz Harita Genel Komutanlığı uçağıyla arazinin tespitiyle, önümüzdeki dönemde kullanılmak üzere temel dataların alınması da mümkün oldu."

Akar, Mehmetçiğin, İzmirlilerin sıkıntısını azaltmak için çadırların kurulmasında da fedakar şekilde çalıştığını dile getirdi.

Mehmetçiğin ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen taleplere göre çalışmalarına devam ettiğini anlatan Akar, şunları kaydetti:

"Umudumuz devam ediyor. Elif kızımızın 65 saat sonra kurtulması gibi hala enkaz altında kalanların da kurtulmasını temenni ediyoruz. Arkadaşlarımız kahramanca hassa çalışmalarını sürdürüyorlar. Binlerce yıllık tarihimizden süzülen milli manevi değerlerimiz var. Kederde ve kıvançta biriz ve beraberiz. Millet olmanın özelliği budur. Tüm kurumlarımız, devletimizin şefkatini, iradesini, fedakarlığını göstermek suretiyle acıları azaltmak için büyük bir gayret içinde. Hemşehrilerimizin sıkıntılarını azaltmak için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalar devam edecek. En az hasarla bu konunun bitmesine gayret gösteriyoruz. Buradan çıkarılacak dersler var. Biz de Bakanlık ve TSK olarak milletimizin emrindeyiz."

Akar, ayrıca depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Milli Savunma Bakanı Akar İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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