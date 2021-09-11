BAKAN AKAR ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI, KALMAYACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye hududunun sıfır noktasında toplantı yaptı. 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki toplantıda Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan 2 askerle birlikte tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi. Saldırıda yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu, 1'inin ise ameliyatının sonucunu beklediklerini kaydeden Akar, Aldığımız bilgilerde görüyoruz ki oradaki arkadaşlarımız her türlü tedbirleri almışlar. Her türlü olasılığa, ihtimale karşı personeliyle silahıyla aracı gereciyle tüm hareket tarzlarını uygulamışlar. Haince, alçakça bir saldırı sonucu arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Buradaki mücadele devam edecek. Mücadeleyi sabırla azimle ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede sona gelmeden 'Bir şey bitti' diyemeyiz. Daha önce yaptıklarımızın anlam kazanabilmesi için mücadelemizin sonuna kadar gitmesi lazım. Buradaki emeklerin boşa gitmemesi için çalışmayı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin kanlarının boşa akmadığını da göstermek için verilen vazifeyi mutlaka başarmamız lazım dedi.

'ASLA SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere Türkiye'nin seyirci kalmadığını, hudutlarının, vatandaşlarının güvenliği için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarının yapıldığını hatırlatan Akar, Hudutlarımızın güneyinde adı ister 'terör koridoru' ister başka bir şey olsun herhangi bir oluşuma müsaade etmemiz asla söz konusu olamaz. Mehmetçik eğer bu terör koridorunu parçalamasaydı bu günlerde çok daha yoğun, kapsamlı, derin farklı problemlerle uğraşıyor olurduk. Bunun kıymetinin çok iyi anlaşılması gerekir diye konuştu.

'YENİ BİR GÖÇ DALGASINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Bahar Kalkanı Harekatı sonrası İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlere de değinen Bakan Akar, Rusya Federasyonu ile yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızın da bu mutabakatlara, buradaki sorumluluklarına uymalarını bekliyoruz. Buradaki ateşkesin sürmesi, istikrarın bir an önce sağlanması, bölgenin güvenli bir hale gelmesi ve özellikle oradaki Suriyelilerin rahat ve güven içinde yaşayabilmelerine yönelik ortamın sağlanması lazım. Bu oradaki insanların güvenliği ve huzuru için önemli olduğu kadar herhangi bir şekilde yeni bir göç dalgasının meydana gelmemesi için de önemli. Bizim Türkiye olarak yeni bir göç dalgasına tahammülümüz yok. Göçün önlenmesi için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Bunun da temelinde bölgenin güvenli, istikrarlı hale gelmesi yatıyor. Buna gayret gösteriyoruz dedi.

'1926 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Bakan Akar, Bu yılın başından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz artan bir şiddet, tempo ve taarruzi bir ruhla devam edecek. İnşallah Mehmetçik en son teröristi etkisiz hale getirerek terör belasından milletimizi kurtaracak ve hudutların güvenliğini sağlayacak. Söz konusu faaliyetler Irak ve Suriye'nin sınırlarına ve egemenlik haklarına saygılı şekilde gerçekleştiriliyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristlere karşı mücadele ediyoruz. Terörist neredeyse hedefimiz de orasıdır. Teröristler, Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyor diye konuştu.

'HUDUT NAMUSTUR'

Hudut güvenliğine yönelik faaliyetlere de değinen Bakan Akar, şunları kaydetti

Hudut namustur. Çok açık ve net. Bu konuda Mehmetçik büyük emek harcıyor. Bunu çok yakından görüyoruz. Gece-gündüz, yağmur-çamur, yaz-kış demeden büyük emek harcıyor, ter döküyor, gerektiği yerde hayatını, canını ortaya koyuyor. Yapılan bu mücadele son derece saygıdeğer ve anlamlıdır. Herkesten beklentimiz bu mücadeleye saygı göstermeleridir. Mehmetçik bu konuda elinden geleni yapıyor, bundan sonra da yapmaya devam edecek.

Toplantının sonunda Akar'ın talimatlar verdiği bütün birlik komutanları, Verilecek tüm görevlere hazırız dedi.

Bakan Akar ve komutanlar, toplantının ardından Harekat Merkezi'ne geçerek, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

ANKARA -(DHA)