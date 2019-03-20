Bakan Akar: "Şehitlerimizin Kanları Yerde Kalmadı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yaşanan hain saldırıya ilişkin, "Arkadaşlarımız, iki şehidimizin kanını da yerde bırakmadı. Şehitlerimizin kanlarının hiçbir zaman yerde bırakılmayacağına ilişkin sözümüzü yerine getirdiler" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte dün Şırnak'taki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 23. Piyade Tümen Komutanlığı Harekat Merkezinde faaliyetlere ilişkin brifing alan Akar, 16 Mart tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yaşanan ve 12 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışma ile ilgili bilgi verdi. Teröristlerin olumsuz hava koşullarından faydalanarak üs bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu kaydeden Bakan Akar, "Buna karşı arkadaşlarımız gerçekten övünülecek, gurur duyulacak şekilde tam zamanında olayın farkına vardılar ve gereğini yaptılar. Bu hainler hem hafif silah hem el bombası hem de roketleri kullandılar. Bunların yanı sıra gaz bombası da attılar. Bunların hepsine rağmen üs bölgesindeki kahraman Mehmetçiğimiz yapması gerekenleri büyük fedakarlık ve kahramanlıkla yerine getirdi. Biri gri listede olmak üzere 12 terörist etkisiz hale getirildi. Sızma girişimini akamete uğratma başarısı gösterildi" açıklamasında bulundu.

Güvenlik güçlerinin çatışma sonucu şehit düşen 2 şehidin kanını yerde bırakmadığını söyleyen Akar, "Şehitlerimizin kanlarının hiçbir zaman yerde bırakılmayacağına ilişkin sözümüzü yerine getirdiler. Sızma girişiminde bulunan 12 terörist etkisiz hale getirildi. Hava şartlarındaki olumsuzluklara rağmen Hava Kuvvetlerimiz de tespit ettikleri hedefleri ateş altına alarak sızma girişiminde bulunanları destekleyenleri etkisiz hale getirdi. Gerçekten bu hainlere, alçaklara hiçbir zaman imkan vermeyeceğimizi, onlara geçit, fırsat vermeyeceğimizi arkadaşlarımız bir kez daha çok başarılı bir şekilde gösterdi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA