Bakan Akar, şehit ailelerine başsağlığı diledi

11.10.2019 18:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim sırasında şehit düşen Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailesine başsağlığı mesajı yayımladı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ve Balıkesir'de eğitim esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ulaştırma Er Oğuzhan Er'in ailelerine başsağlığı diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA