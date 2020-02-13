Bakan Akar, "Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı" konulu toplantıya katıldı
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Bakan Akar, "Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı" konulu toplantıya katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı" konulu toplantıya katıldı.

13.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:28
Bakan Akar,

Milli Savunma Bakanı "Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı" konulu toplantıya katıldı.


NATO Savunma Bakanları Toplantısı için 'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra "Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı" konulu toplantıya katıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA
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