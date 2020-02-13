Bakan Akar, "Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı" konulu toplantıya katıldı

13.02.2020 17:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:28

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı" konulu toplantıya katıldı.



NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları ile yaptığı ikili görüşmelerin yanı sıra "Savunma ve Caydırıcılık, Külfet Paylaşımı" konulu toplantıya katıldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA