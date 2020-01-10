Bakan Akar, Satterfield ve Jeffrey'i kabul etti
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Bakan Akar, Satterfield ve Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.

10.01.2020 13:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:45
Bakan Akar, Satterfield ve Jeffrey'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı , ABD Büyükelçisi David Satterfield ve ABD Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield ve temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelen ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Kabulde, başta Suriye olmak üzere bölgesel güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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