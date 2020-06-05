Bakan Akar, Şanlıurfa Valisi Erin'i ziyaret etti Bakan Akar, Şanlıurfa Valisi Erin'i ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Bakan Akar, Şanlıurfa Valisi Erin'i ziyaret etti ŞANLIURFA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti. Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile sınır bölgesindeki birliklerde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti. Vali Erin tarafından karşılanan Akar, Valilik özel defterini imzaladı. Akar ve TSK Komuta Kademesinin ziyareti basına kapalı gerçekleşti. Kaynak: İHA