Bakan akar, saldırıya uğrayan gazetecilerle telefonda görüştü

12.10.2019 22:56

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nusaybin'de görev sırasında terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin saldırısı sonucu yaralanan gazeteciler Ahmet Kaplan ve Ömer Ergin'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Akar, "İnşallah ülkemizi ve 82 milyon milletimizi terör belasından en kısa zamanda kurtaracağız" dedi. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Bakan Akar, gazeteci Ömer Ergin ile yaptığı konuşmada, "Büyük geçmiş olsun, orada yaptığınız işler bizim için, toplum için, ülkemiz ve milletimiz için çok önemli işler. Gerçeklerin yansıması ve anlaşılması için bu adamların gerçek yüzünü gösterilmesi bakımından bu olaylar gerçekten onların ne olduğunu ortaya koyuyor. Bunlar böyle, bunlar terörist ve başka tanımı yok" ifadelerini kullandı.

'82 MİLYON MİLLETİMİZİ TERÖR BELASINDAN EN KISA ZAMANDA KURTARACAĞIZ'

Bakan Akar, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Nasıl bir grupla, güruhla mücadele ettiğimizi herkesin anlamasını bekliyoruz. Orada gördünüz, Nusaybin de 8 insanı katlettiler, o kadar insanı da yaraladılar. Hiçbir şekilde düşünceleri yok. Bunlar her şeyi istismar ediyorlar. Kendi amaçları için böyle bir alçaklık içindeler. Fakat tüm bunların hesabını verecekler. Hep beraber çalışıp gayret göstereceğiz. İnşallah ülkemizi ve 82 milyon milletimizi terör belasından en kısa zamanda kurtaracağız. Size tekrar geçmiş olsun, sağlıklar ve hayırlı başarılı görevler diliyorum. Oradaki tüm arkadaşlara da çok selam söyleyin, hepinize kolay gelsin.'GÖREVİMİZİN HER ZAMAN BAŞINDAYIZ'Gazeteci Ömer Ergin ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Biz orada günlerdir görevimizi yapıyorduk Sayın Bakanım. Bizi görmelerine rağmen ateş açtılar. Onların yaptıklarını kamuoyuna duyurmamızı engellemeye çalıştılar. Fakat biz devam ettik ve hala da devam ediyoruz. Görevimizin her zaman başındayız."Görüntü dökümü:

Bakan Akar'ın gazetecilerle konuşması

Kaynak: DHA