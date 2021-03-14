Son dakika haber: Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 11:41 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:09

Son dakika gelişmesine göre - Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

- Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeli ile bir araya geldi. Bakan Akar, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Huzur ve mutluluğun en temel kaynağının sağlık olduğunu vurgulayan Bakan Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğinin altını çizdi. Korona virüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını ifade eden Bakan Akar, salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Bakan Akar, askeri sağlık çalışanlarının görev yerleri ve şartları itibarıyla yerlerinin ayrı olduğunu, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yaptıklarını vurguladı.

Bakan Akar, sözlerinin sonunda kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, hayatını kaybeden sağlık personellerini rahmet, gazileri ise minnetle andığını belirtti.

Son dakika haber: Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Son dakika haber: Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Son dakika haber: Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Son dakika haber: Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı
Son dakika haber: Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT İŞLİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Şevket Çoruh İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Bakan Akar sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 12:10:33. #1.15#
title