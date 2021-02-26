Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir (2)

BAKAN AKAR, BAKIMI YAPILAN A400M'İ İNCELEDİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kayseri ziyareti kapsamında 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda bakımı yapılan askeri kargo uçağı A400M'de incelemede bulundu.

BAKAN AKAR, BAKIMI YAPILAN A400M'İ İNCELEDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kayseri ziyareti kapsamında 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda bakımı yapılan askeri kargo uçağı A400M'de incelemede bulundu. Uçağın bakımları hakkında 2'nci Hava Bakım Müdürlüğü Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan'dan bilgiler alan Bakan Akar, yapımı devam eden hangar projelerini inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN