Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir (2)
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Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir (2)

26.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:21
Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir (2)

BAKAN AKAR, BAKIMI YAPILAN A400M'İ İNCELEDİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kayseri ziyareti kapsamında 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda bakımı yapılan askeri kargo uçağı A400M'de incelemede bulundu.

BAKAN AKAR, BAKIMI YAPILAN A400M'İ İNCELEDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, Kayseri ziyareti kapsamında 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üst Komutanlığı'nda bakımı yapılan askeri kargo uçağı A400M'de incelemede bulundu. Uçağın bakımları hakkında 2'nci Hava Bakım Müdürlüğü Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan'dan bilgiler alan Bakan Akar, yapımı devam eden hangar projelerini inceledi.


Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir (2)
Bakan Akar: S-400 milli bir meseledir (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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