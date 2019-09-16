Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

16.09.2019 18:56
Bakan Akar Rusya Savunma Bakanı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Akar, "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi" kapsamında Şoygu ile görüştü.

İki bakanın görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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