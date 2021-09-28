Bakan Akar: Rusya'dan mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşebileceğini belirtti. Akar, "Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Bakan Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Akar, bir soru üzerine, Suriye'nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşebileceğini belirtti.

Bakan Akar, Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik gelişme olup olmadığı yönündeki soruya da "Katarlı kardeşlerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli kanallardan mevcut yönetimle temaslar söz konusu. Dolayısıyla orada uygun bir çözümün peşindeyiz. Temel amacımız Afgan halkının insani ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanmasıdır" diye cevap verdi.

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