Bakan Akar: "Ruslarla devriye devam ediyor, ihtiyaç duyulan tedbirleri görüşüp çözmeye çalışıyoruz"

19.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:40

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor" dedi.



Milli Savunma Bakanı Akar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Akar, Ruslarla devriyenin imzalanan mutabakat çerçevesinde devam ettiğini belirterek, "Bunun dışında birtakım zorluklarımız var. Bunları da Ruslarla çözmeye çalışıyoruz. Gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor. İlave ihtiyaç duyulan tedbirleri Ruslarla görüşüp, çözmeye çalışıyoruz. Bunların hepsi çözülecek" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA