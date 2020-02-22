Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü

22.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:40

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Akar ve Şoygu arasındaki telefon görüşmesinde İdlib'de sorunun çözümüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: DHA