Bakan Akar, Rus mevkidaşıyla görüştü

08.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:08

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Bakan Akar, TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılış töreni için İstanbul'a gelen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmede, İdlib ve Libya başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: DHA