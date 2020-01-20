Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
Haberler » Güncel » Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü - Haber

Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanuı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

20.01.2020 22:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:16
Bakan Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanuı , Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib ve Libya olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler