Bakan Akar Rus Mevkidaşı ile Telefonda Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, İdlib'deki son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel güvenlik konuları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Soçi Mutabakatı'na zarar vermek maksadıyla yapıldığı değerlendirilen son zamanlardaki provokasyonların devam edebileceği ve bunlara hazır olunması gerektiği konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi. - ANKARA