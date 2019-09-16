Bakan akar, rus mevkidaşı ile görüştü

Bakan akar, rus mevkidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

16.09.2019 18:42
Bakan akar, rus mevkidaşı ile görüştü
MİLLİ Savunma Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. 
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Akar, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve kapsamında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.


Kaynak: DHA
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