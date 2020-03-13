Bakan Akar: Rus heyeti ile imzalanan metin yürürlüğe girdi, ilk devriye 15 Mart'ta
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Hulusi Akar, Güncel

Bakan Akar: Rus heyeti ile imzalanan metin yürürlüğe girdi, ilk devriye 15 Mart'ta

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetler arasındaki görüşmelerin tamamlandığını belirterek, "Hazırladığımız metin iki tarafça biraz önce imzalandı ve yürürlüğe girdi.

13.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:22
Bakan Akar: Rus heyeti ile imzalanan metin yürürlüğe girdi, ilk devriye 15 Mart'ta

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetler arasındaki görüşmelerin tamamlandığını belirterek, "Hazırladığımız metin iki tarafça biraz önce imzalandı ve yürürlüğe girdi. Bunun ilk uygulamasını da 15 Mart'ta M4 Karayolu'nda ortak devriyeyle göreceğiz" dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un cenaze törenine katıldı. Ardından Hatay Havalimanı'na geçen Bakan Akar burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'dan gelen askeri heyetle yapılan görüşmelerin hangi noktada olduğuna yönelik soru üzerine Bakan Akar, Rus heyetin geçen salı günü Türkiye'ye geldiğini anımsattı. Heyetin, Türk askeri heyetiyle 4 günden beri görüşmelerini sürdürdüğünü aktaran Akar, "Görüşmelerde olumlu bir yaklaşım gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile 5 Mart'ta Moskova'da yaptıkları ve çerçevesini belirledikleri mutabakata uygun olarak Türk heyeti ile görüşmeleri sürdürdüler" dedi.

'HAZIRLADIĞIMIZ METİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ'Bakan Akar, görüşlerini, taleplerini ve beklentilerini mutabakata uygun olarak masaya koyduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu: "Karşı taraf da kendi fikirlerini, kendi taleplerini ortaya koydular ve bir yerde buluştuk. Hazırladığımız metin iki tarafça biraz önce imzalandı ve yürürlüğe girdi. Bunun ilk uygulamasını da 15 Mart'ta M4 Karayolu'nda ortak devriyeyle göreceğiz. Daha sonra müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve bu merkezlerle beraber buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek. Bizim bu konudaki taleplerimiz, isteklerimiz belli. Açık ve net. Cumhurbaşkanımız tarafından birçok kez gündeme getirildi, ortaya konuldu. Bizim burada isteğimiz, temel amacımız, bir an önce ateşkesin kalıcı hale getirilmesi. Ateşkes imzalandı fakat herkesin kafasında bir soru var. Bizim görüşümüz, ateşkesin kalıcı olması. Bu yönde bize düşen ne görev varsa biz bunların hepsini yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızın aynı şekilde davranması beklediğimizi dile getirdik. Bu konuda yapıcı bir yaklaşım içinde olduklarını gördük."'GÜZEL EMARELER VAR'Bakan Akar, ateşkesle beraber bir an evvel göçün durmasını beklediklerini belirterek, bu konuda da güzel gelişmeler olduğunu bildirdi. Bakan Akar, şöyle konuştu: "İdlib'den göçün durduğuna dair çok güzel izler, emareler var. Biliyorsunuz bizim burada hem AFAD'ımız, hem Kızılay'ımız briket evler yapmakta. Burada geçici bir konaklama, barınma için Suriyeli kardeşlerimize imkan hazırlamaktayız. O faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu çalışmalara bağlı olarak, biz bunları gerçekleştirdiğimizde gerçekten sadece bir askeri faaliyet değil, aynı zamanda da çok önemli bir insani faaliyeti yerine getirmiş olacağız. Çünkü şu anda milyonu aşan kişi evlerinden, topraklarından, yerinden yurdundan edilmiş vaziyette. Bunların da yüzde 80'den fazlası kadın ve çocuk. Bu zor arazi ve hava koşullarında bu insanların hayata tutunabilmeleri için sadece askeri anlamda değil aynı zamanda insani olarak da bize düşen görevlerin yerine getirilmesi için gerçekten azami gayret gösteriyoruz. Bütün kurumlarımızla, kuruluşlarımızla orada beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunları gerçekleştirdiğimizde de bizim umudumuz, dileğimiz, doğal olarak beklentimiz hudutlarımızın da halkımızın da güvenliği sağlanmış olacak. Bu konuda iş birliğimiz devam ediyor. Söz konusu metin imzalandı, önümüzdeki günlerden itibaren de bunun uygulaması başlayacak. Ülkemize, milletimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun."

Pazar günü başlayacak devriyelerle ilgili ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Akar, o teknik konuların hepsinin konuşulduğunu ve karara bağlandığını söyledi. Bakan Akar, karşılıklı anlayış birliği olduğunun altını çizerek, "Vardığımız bu teknik, taktik detayların kullanılmasıyla da burada sağlıklı bir şekilde devriye yapılacak. Bu devriyeyle oradaki ateşkesin kalıcı olmasına her türlü katkıyı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

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