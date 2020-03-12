Bakan Akar: Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık
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Hulusi Akar, Güncel

Bakan Akar: Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetler arasındaki görüşmeye ilişkin, "Görüşmeler devam ediyor.

12.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:44
Bakan Akar: Rus heyeti ile büyük oranda mutabakat sağladık

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk ve Rus askeri heyetler arasındaki görüşmeye ilişkin, "Görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse biz bıraktığımız yerden başlamaya, rejimin de canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik" dedi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Bakan Yardımcıları Muhsin Dere ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile dün ASELSAN'ı ziyaret etti. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün'den brifing alan Akar ve TSK komuta kademesi, daha sonra çalışmalara ilişkin gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Bakan Akar, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede ASELSAN'ın gerçekleştirdiği ürün ve hizmetlerle TSK'ya önemli katkılar sağladığını belirterek, teşekkür etti.

'5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'Bakan Akar, Mehmetçiğin halkının ve ülkesinin güvenliği için kendisine verilen görevleri başarıyla yaptığını belirterek, "Şu anda Irak'ın kuzeyindeki faaliyetlerimiz devam ediyor. Önceki gün MİT ile koordineli bir şekilde Hava Kuvvetlerimizin yaptığı bir operasyonla biri KCK'nın sözde yönetim kurulunda, en başlardaki bir kadın olmak üzere 5 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.'BİRTAKIM GRUPLAR VAR'Bakan Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çalışmaların da sürdüğünü kaydederek, "Orada Ruslarla, ABD'lilerle bir mutabakatımız var. Hem Ruslar, hem ABD'liler mutabakata sadık kalıyor, bir yere kadar bizimle beraber gidiyorlar, ama orada bir şekilde kontrol edemedikleri, kontrol etmedikleri, kontrol etmek istemedikleri birtakım gruplar var. Bunlardan da geçtiğimiz on gün içinde 100'e yakın YPG/PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Oraya girmeye teşebbüs ediyor, rahatı, huzuru bozmaya çalışıyorlar. 145 kilometre genişliği, 30 kilometre derinlikteki Barış Pınarı Bölgesi'nde TSK, atalarına yaraşır şekilde istikrarı oluşturup, oradaki insanların insanca yaşamalarını sağlamak için bir çalışma içinde" diye konuştu.'HERKES HER AN HAZIR'İdlib'de milyonlarca masum insanın bir trajedi ile karşı karşıya olduğunu, zor şartlarda hayatlarını devam ettirmeye çalıştığını belirten Bakan Akar, TSK olarak sadece askeri konularda değil işin insani boyutu konusunda da önemle durduklarını söyledi. Bakan Akar, rejimin okulları, hastaneleri, pazar yerlerini, fırınları vurduğunu, saldırılar sonucu mayıs ayından bu yana bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce kişinin yaralandığını, büyük bölümünü kadın ve çocukların oluşturduğu bir milyon 400 bin civarında masum insanın da evlerini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Moskova'da yapılan görüşmenin ardından ateşkesin imzalandığını, mutabakat kapsamındaki faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Bakan Akar, şunları kaydetti: "Bunu iyi okumak, anlamak lazım. Bunun hem ülkemizin hem çevremizin hem de Suriye'de eza, cefa çeken kardeşlerimizin lehine olduğunu görmemiz lazım. Önceki gün Rusya Savunma Bakanı ile telefon görüşmemiz oldu, olumlu geçti. Rus askeri heyeti geldi, görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık. Şu anda saldırılar durdu, ateşkes devam ediyor. Sabırla, sükunetle olabildiğince dikkat ve hassasiyetle alanı takip ediyoruz. 15 Mart'ta M4 karayolunda ortak devriyeler başlayacak. Onların ayrıntılarını arkadaşlarımız konuşuyor. Dileğimiz bunun bir şekilde sürdürülebilmesi. Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse arkadaşlarımızın hepsi bu konuda talimatlı. Herkes her an hazır. Böyle bir şey olduğu takdirde biz bıraktığımız yerden başlamaya, rejimin de canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. İdlib'de tüm unsurlarımızla mevcudiyetimiz devam ediyor. Herhangi bir çekilme söz konusu değil, birliklerimiz, unsurlarımız yerlerini muhafaza ediyorlar."'TÜRKİYE ULUSLARARASI ARENADA ÖZNE OLDU'Bakan Akar, tüm bu faaliyetlerin yanı sıra TSK'nın Libya'da da askeri eğitim işbirliği ve danışmanlık görevlerini yürüttüğünü, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tanıdığı meşru hükümete başkaldıran, oradaki birliği, bütünlüğü bozan gruba karşı eğitim işbirliği konusunda meşru hükümete danışmanlık yaptıklarını söyledi. TSK'nın Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki yoğun çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uluslararası arenada özne olmuştur. Artık Türkiyesiz herhangi bir şekilde Orta Doğu, Kafkaslar, Doğu Akdeniz, Balkanlar, Ege'de problem çözemezsiniz. Türkiyesiz herhangi bir çözüm yapılamaz, yapılan çözümlerin kalıcılığı, geçerliliği yoktur, bunu herkesin anlaması lazım" ifadelerini kullandı.Bu kapsamda sahada ve masada çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, "Hem asil milletimizin güvenliğini, hem hudutlarımızın güvenliğini sağlarken, diğer taraftan da kardeşlerimizin, müttefiklerimizin de can güvenliği başta olmak rahat ve huzur içinde yaşamalarına gayret gösteriyoruz. Hep konuşuluyor, bizim çevremizdeki bu istikrarsız ortam, oradaki terörist aktiviteleri bitmeden bizim evimizde kendimizi güvende, rahat görmemizin imkan ve ihtimali yok" dedi.TSK'DA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİBakan Akar, konuşmasının bir bölümünde, koronavirüs salgını karşısında alınan tedbirlere de değindi. TSK olarak bu konuda ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Bakan Akar, "Karargah ve birliklerimizde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdik. Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik. Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak. Ayrıca TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk" diye konuştu.TOKALAŞMA YOK

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi daha sonra tesislerde gezerek faaliyetleri yerinde inceledi. Öte yandan, Bakan Akar ve komuta kademesi, ASELSAN'a ayrı makam araçları yerine özel bir minibüsle geldi. Akar araçtan inişinde kendisini karşılayan heyetle tokalaşmak yerine yeni tip koronavirüs karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan selamlaşmayı tercih etti.


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Kaynak: DHA

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