Bakan Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı'nı ağırladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Patrick Nyvamvumba ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ruanda Genelkurmay Başkanı Patrick Nyvamvumba ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte kendisini ziyaret eden Ruanda Genelkurmay Başkanı Org. Patrick Nyvamvumba'yı Bakanlıkta bulunan makamında ağırladı. - ANKARA
Kaynak: İHA
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