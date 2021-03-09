Son dakika gündem: - Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: - Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü

09.03.2021 16:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:55

Son dakika haberi: - Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ile bir araya geldi.

- Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü

BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Savunma Bakanlığı'na geçti. Romanya Savunma Bakanı Ciuca tarafından karşılanan Akar için askeri tören düzenlendi. Akar ve Ciuca'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Akar'ın tören kıtasını Rumence "merhaba" diyerek selamlamasının ardından karşılama töreni resmi geçitle sona erdi.

Törenin ardından Akar ile Ciuca önce baş başa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkanlarının ele alındığı bildirildi. Bakan Akar gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederken, Romanya'nın önemli bir müttefik olduğu ve iki ülkenin birçok NATO misyonunda birlikte görev yaptığını belirtti. Askeri eğitim ve iş birliği alanlarında atılacak önemli adımların olduğunu ifade eden Akar, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının önemini vurguladı.

Son dakika gündem: - Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü
Son dakika gündem: - Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü
Son dakika gündem: - Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü
Son dakika gündem: - Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Pelin Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Ali Şansalan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: - Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 16:55:48. #1.14#
title