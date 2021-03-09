Son dakika gündem: - Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü

- Bakan Akar Romanyalı mevkidaşı Ciuca ile görüştü

BÜKREŞ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bükreş'te Romanya Savunma Bakanı Nicolae Ionel Ciuca ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Romanya'da Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği'ne gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Savunma Bakanlığı'na geçti. Romanya Savunma Bakanı Ciuca tarafından karşılanan Akar için askeri tören düzenlendi. Akar ve Ciuca'nın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Akar'ın tören kıtasını Rumence "merhaba" diyerek selamlamasının ardından karşılama töreni resmi geçitle sona erdi.

Törenin ardından Akar ile Ciuca önce baş başa görüştü, ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayiinde iş birliği imkanlarının ele alındığı bildirildi. Bakan Akar gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederken, Romanya'nın önemli bir müttefik olduğu ve iki ülkenin birçok NATO misyonunda birlikte görev yaptığını belirtti. Askeri eğitim ve iş birliği alanlarında atılacak önemli adımların olduğunu ifade eden Akar, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının önemini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı