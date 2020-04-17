Bakan Akar, Polonyalı mevkidaşıyla görüştü MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefon görüşmesi yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile telefon görüşmesi yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Polonya Savunma Bakanı Blaszczak ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan tedbirler ve iş birliği ile dayanışmanın önemi vurgulandı.

Kaynak: DHA