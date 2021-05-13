Bakan Akar Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti

Bakan Akar Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti Milli Savunma Bakanı Akar: "23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi" "Terörle mücadelemiz büyük bir başarıyla devam ediyor.

Bakan Akar Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti

Milli Savunma Bakanı Akar: "23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi"

"Terörle mücadelemiz büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi"

"Komşularımızın sınırlarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak bir an önce teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil, buralardan temizlenmesi konularında Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak bizim temel amacımız"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.

Operasyonların planlandığı şekilde devam ettiğinin bilgisini veren Akar, 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile ramazan ayının son iftarını Hatay'da hudut kartalları ile yaptı. Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Akar ve komutanlar, sınırın sıfır noktasındaki Hacıpaşa Hudut Karakolu'na gitti. Karakola gelişinde alay komutanından hudut tekmili alan Akar, karakol komutanına Türk Bayrağı hediye etti. Karakolda görevli Mehmetçik ile karavanadan iftar yapan Akar, "Hudut kartalları"nın bayramını kutladı.

Hudutların ve halkın güvenliği için Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakarca mücadele ettiğini vurgulayan Akar, hudut birliklerinin kendilerine verilen her görevi başarıyla yerine getirdiğini aktardı.

Akar, kaçakçılıkla mücadelede önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı. Akar kaçakçılıkla mücadele konusunda yapılması gereken ne varsa yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Akar, hudut hattında alınan önlemlerin artırılacağını aktardı.

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefi bölgedeki teröristler"

Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile iftarın ardından Şırnak'a geçti.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarından, Pençe Şimşek'in sevk ve idare edildiği 23. Piyade Tümen Komutanlığının harekat merkezine gelen Akar, burada sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

Operasyonların Irak başta olmak üzere tüm komşuların toprak bütünlüğüne, sınırlarının güvenliği ve egemenliğine saygılı şekilde gerçekleştirildiğinin bilgisini veren Akar, "Bize uzun yıllardır zarar veren, asil milletimizin güvenliğini tehdit eden teröristlerden bahsediyoruz. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. Bunun için çalışıyoruz. Bunun dışında bizim başka bir amacımız yok" ifadelerine verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin tek hedefinin bölgedeki teröristler olduğunu Ocak ayından bugüne kadar bin 56 terörist etkisiz hale getirildiğinin bilgisini veren Akar şu ifadeleri kullandı:

"Terörle mücadelemiz büyük bir başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin yaptığı operasyonlarla terör örgütü PKK'nın şu ana kadar çok büyük zayiatlar verdiğini görüyoruz. 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. 23 Nisan'dan itibaren başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi. 291 el yapımı patlayıcı, mayının yanı sıra 89 mağara ile sığınaklar, barınaklar, malzeme depoları, tuzaklar tahrip edildi, edilmeye devam ediliyor."

Gerek teröristlerin telsiz konuşmaları, gerek teslim olan teröristlerin ifadeleri gerekse istihbarat raporlarından bu rakamın çok daha fazla olduğu yönündeki değerlendirmelerini dile getiren Akar, operasyonlarda teröristler tarafından yıllardan beri hazırlanan çok sayıda mağaranın imha edildiğini açıkladı. Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini dile getiren Akar, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Amacımız olabildiğince en az, mümkünse sıfır zayiatla bu bölgenin kontrol edilmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, onların sınırlarımız ve halkımıza risk, tehdit ve tehlike olmaktan çıkarılmasıdır. Bunu yaparken biz Iraklı kardeşlerimizle temas halindeyiz, onlarla bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Teröristlerle mücadelede iş birliğimizi artırmak istiyoruz. Komşularımızın sınırlarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak bir an önce teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil, buralardan temizlenmesi konularında Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak bizim temel amacımız" diye konuştu.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Akar, "Bu saldırılar insanlık suçudur. Bunlar huzuru, barışı tahrip etmek demektir. İnsanlık için tarihin yazacağı bir ayıptır. Bundan İsrail yöneticilerin bundan süratle vazgeçmesi lazım" dedi.

Akar, saldırılarda şehit olan Filistinlilere rahmet, yaralılara şifa dileklerini de iletti.

Koronavirüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlere uyulmasının önemine de değinen Akar, "Bu konuda aldığımız sert ve katı tedbirler son derece faydalı, işlevsel oldu. Aynı tedbirleri uygulamak suretiyle operasyonları tehlikeye sokmadan bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Konuşmasının sonunda şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini de ileten Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile gecenin geç saatlerine kadar harekat merkezinden operasyonları takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KALAY