Son dakika... Bakan Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari'ye harekat merkezine gitti

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari/Yüksekova'daki harekat merkezine gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari/Yüksekova'daki harekat merkezine gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Irak kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları için Hakkari/Yüksekova'daki harekat merkezine gitti. Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesi Yüksekova'daki harekat merkezinde inceleme ve denetlemelerde bulunarak operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı