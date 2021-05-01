Bakan Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'ta
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Bakan Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'ta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a gitti.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bakan Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'ta
Bakan Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'ta
Bakan Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'ta
Bakan Akar, Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'ta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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