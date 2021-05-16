Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti
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Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti

Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören askerleri ziyaret etti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım operasyonlarında yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Kahraman silah arkadaşlarımızı ziyaret etti ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı" denildi.


Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti
Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti
Bakan Akar, 'Pençe' operasyonlarında yaralanan askerleri ziyaret etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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