Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki...
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Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki...

Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor"

Bakan Akar:
29.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:53

Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor" - ANKARA

Kaynak: İHA

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