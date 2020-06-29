Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki... Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor"

Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor" - ANKARA Kaynak: İHA