Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki...
Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor"
29.06.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:53
Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bu operasyon da Kara Kuvvetlerimizin daha önceki başarılarına ilaveten tarihe altın harflerle geçecek şekilde gerçekleştiriliyor" - ANKARA
Kaynak: İHA