Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta,...
Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır.
29.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:53
Bakan Akar: "(Pençe-Kaplan Operasyonu) Bölge komandolarımız tarafından didik didik aranmakta, teröristlerin bütün inlerine girilmekte, inleri, barınakları, sığınakları başlarına yıkılmaktadır." - ANKARA
Kaynak: İHA