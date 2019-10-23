Bakan Akar: Patriot alabiliriz, F-35 anlaşmazlığı aşılacaktır, Ankara NATO'nun merkezinde

Bakan Akar: Patriot alabiliriz, F-35 anlaşmazlığı aşılacaktır, Ankara NATO'nun merkezinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri ile F-35'lerle ilgili yaşanan anlaşmazlığın üstesinden gelinmesini beklediğini söyledi.

23.10.2019 18:28
Bakan Akar: Patriot alabiliriz, F-35 anlaşmazlığı aşılacaktır, Ankara NATO'nun merkezinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri ile F-35'lerle ilgili yaşanan anlaşmazlığın üstesinden gelinmesini beklediğini söyledi.


Reuters'a konuşan Bakan Akar, ABD'den Patriot hava savunma sistemi alabileceklerini de belirtti. ABD yaptırımlarının geçici olduğunu ve aşılacağını söyleyen Akar, Almanya'nın teklif ettiği güvenli bölge önerisini de perşembe günü dinleyeceklerini kaydetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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