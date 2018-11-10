Bakan Akar Patlama Bölgesinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 7 askerin şehit düştüğü bölgede incelemelerde bulunarak, yaralı askerleri ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Şemdinli ilçesindeki Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 7 asker şehit düşerken, 25 asker ise yaralanmıştı. Bakan Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile patlamanın ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldiler. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Akar ve beraberindekiler, yaralı askerleri de hastanede ziyaret etti.

(Mehmet Salih Akkuş/İHA)